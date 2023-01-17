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Ракурс
Взрывы раздались в российском Белгороде

Взрывы раздались в российском Белгороде (ВИДЕО)

17 янв 2023, 08:25
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Вибухи пролунали у російському Бєлгороді минулої ночі. Місцева влада каже, що працювала протиповітряна оборона. Звуки вибухів було чути в ніч на 17 січня у прикордонному російському місті.





Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає, — заявив губернатор Бєлгородської області росії В’ячеслав Гладков у Telegram.

Нагадаємо, 16 січня так званий губернатор окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив про збитий над містом безпілотник.

Источник: Ракурс


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