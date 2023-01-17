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Взрывы раздались в российском Белгороде
Взрывы раздались в российском Белгороде (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178932-vzryvy-razdalis-v-rossiyskom-belgorode-video.htmlРакурс
Вибухи пролунали у російському Бєлгороді минулої ночі. Місцева влада каже, що працювала протиповітряна оборона. Звуки вибухів було чути в ніч на 17 січня у прикордонному російському місті.
Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає, — заявив губернатор Бєлгородської області росії В’ячеслав Гладков у Telegram.
Нагадаємо, 16 січня так званий губернатор окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив про збитий над містом безпілотник.
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