РФ в 2023 году перейдет на тактику «малых побед», называя их крупными - Стратком

https://racurs.ua/n178950-rf-v-2023-godu-pereydet-na-taktiku-malyh-pobed-nazyvaya-ih-krupnymi-stratkom.html

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Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України оприлюднило аналітику «Інституту конфліктології та аналізу росії», згідно з якою, кремль розпочинає 2023 рік із обіцянок досягнення «значних» перемог. Тактичний успіх армії рф в Соледарі, після відступу з Херсона, представлений для російської аудиторії однією з таких перемог.

Велике значення просування в Соледарі пояснюється також тривалими боями за нього та значними втратами, які зазнали російські сили. Окрім цього, «Інститут конфліктології та аналізу росії» вказує, що призначення валерія герасимова командувачем бойових дій в Україні міноборони рф подає як провісник нових стратегічних операцій.

Начальник генерального штабу армії рф на чолі так званої «СВО» є не лише демонстративним кроком сергія шойгу у його вже неприкритому протистоянні із власником ПВК «Вагнер» євгеном пригожиним. Це, крім усього іншого, є посланням «нового старту»: всі військові невдачі залишаються в минулому році, а цьогоріч військовими діями керуватиме той, хто має стратегічне мислення, — йдеться у повідомленні Страткому.

Аналітики переконані, що за відсутності необхідних сил і засобів кремль й надалі дотримуватиметься тактики «малих перемог». Тому для російського суспільства будь-яка така перемога висвітлюватиметься як велика перемога.

Від розтягування фронту на сотні кілометрів російське військове керівництво перейшло до концентрованих ударів та утримання захоплених територій. Замість перемог оперативного рівня армія рф намагається досягти тактичних успіхів, — вказали в «Інституті конфліктології та аналізу росії».