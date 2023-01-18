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Ракурс
В Броварах вблизи детского сада упал вертолет, начался пожар

В Броварах вблизи детского сада упал вертолет, начался пожар (ВИДЕО)

18 янв 2023, 09:00
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У Броварах на Київщині поблизу дитячого садку впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.





Людей евакуюють, повідомила «Суспільному» речниця поліції Київщини.

Згодом падіння вертольота підтвердив й заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який курує в ОП регіональну політику. Він не додав жодних подробиць, але написав у своїх соцмережах, що на місці працюють усі служби.

У мережі опублікували й відео з місця займання. На ньому — люди, що стоять навколо дитсадка. В місцевих пабліках пишуть, що з дитсадка вивели дітей.

Є потерпілі та загиблі. Більш детальна інформація буде пізніше, — розповіли сайту ТСН.ua в поліції Київської області.

Источник: Ракурс


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