В Броварах вблизи детского сада упал вертолет, начался пожар

https://racurs.ua/n178971-v-brovarah-vblizi-detskogo-sada-upal-vertolet-nachalsya-pojar-video.html

Ракурс

У Броварах на Київщині поблизу дитячого садку впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.

Людей евакуюють, повідомила «Суспільному» речниця поліції Київщини.

Згодом падіння вертольота підтвердив й заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який курує в ОП регіональну політику. Він не додав жодних подробиць, але написав у своїх соцмережах, що на місці працюють усі служби.

У мережі опублікували й відео з місця займання. На ньому — люди, що стоять навколо дитсадка. В місцевих пабліках пишуть, що з дитсадка вивели дітей.