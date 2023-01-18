ВСУ оставили Соледар 16 января, Бахмут под их контролем — Минобороны Великобритании

https://racurs.ua/n178973-vsu-ostavili-soledar-16-yanvarya-bahmut-pod-ih-kontrolem-minoborony-velikobritanii.html

Ракурс

Збройні сили України скоріше за все залишили Соледар 16 січня, водночас Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.

Про це у середу йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

До кінця 16 січня українські сили, швидше за все, були виведені з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над територією російським військовим та групі «Вагнера», — зазначає твіттер МО Британії.

При цьому українські сили, ймовірно, встановили нові оборонні рубежі на заході.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 January 2023



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/0qGka78nEd — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) January 18, 2023

За даними британської розвідки, наступ росії на Соледар в основному був забезпечений силою «Вагнера» і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб зрештою охопити велике місто Бахмут. Один із двох основних українських маршрутів постачання до Бахмута нині перебуває під зростаючим тиском.

Штаб тероборони так званої ДНР оголосив про захоплення Соледара. Це третя за тиждень заява про взяття міста. Українські військові закріпилися на підступах до Соледара та продовжують обороняти Бахмут. Спроб наступу на лінії Кремінна — Сватове на Луганщині українці теж не залишають.