Збройні сили України скоріше за все залишили Соледар 16 січня, водночас Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.

Про це у середу йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

При цьому українські сили, ймовірно, встановили нові оборонні рубежі на заході.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 January 2023



