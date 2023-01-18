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ЗСУ залишили Соледар 16 січня, Бахмут під їхнім контролем - Міноборони Великої Британії

ЗСУ залишили Соледар 16 січня, Бахмут під їхнім контролем — Міноборони Великої Британії

18 січ 2023, 09:28
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Збройні сили України скоріше за все залишили Соледар 16 січня, водночас Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.





Про це у середу йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

До кінця 16 січня українські сили, швидше за все, були виведені з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над територією російським військовим та групі «Вагнера», — зазначає твіттер МО Британії.

При цьому українські сили, ймовірно, встановили нові оборонні рубежі на заході.

Штаб тероборони так званої ДНР оголосив про захоплення Соледара. Це третя за тиждень заява про взяття міста. Українські військові закріпилися на підступах до Соледара та продовжують обороняти Бахмут. Спроб наступу на лінії Кремінна — Сватове на Луганщині українці теж не залишають.

Джерело: Ракурс


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