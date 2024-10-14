Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках

https://racurs.ua/ua/n200232-genshtab-povidomyv-pro-sytuaciu-na-pokrovskomu-ta-kurahivskomu-napryamkah-karta.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках.

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На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 29 разів у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. 18 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Крім того, ворог скинув авіабомбу на Іллінку.

Deep State раніше повідомив, що противник окупував три населені пункти в районі міста Мирноград — Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр.

Ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Ольгівки, Крем’яного, в Цукуриному та Золотій Ниві.