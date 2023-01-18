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Ракурс
В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД

В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД Украины

18 янв 2023, 10:13
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Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС — вони знаходились у гвинтокрилі ДСНС.





Про це повідомив 18 січня очільник Нацполіції Клименко.

Йдеться про міністра Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна та держсекретаря Юрія Лубковича.

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей. На борту гвинтокрила перебували дев’ятеро осіб. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Вертоліт, що впав у Броварах, виконував завдання ДСНС. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Сталася така неприємна ситуація і більше про неї розкажуть саме співробітники ДСНС, — сказав Ігнат.

Источник: Ракурс


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