Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС

https://racurs.ua/ua/n178976-vnaslidok-aviakatastrofy-u-brovarah-zagynulo-kerivnyctvo-mvs.html

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Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС — вони знаходились у гвинтокрилі ДСНС.

Про це повідомив 18 січня очільник Нацполіції Клименко.

Йдеться про міністра Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна та держсекретаря Юрія Лубковича.

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей. На борту гвинтокрила перебували дев’ятеро осіб. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Вертоліт, що впав у Броварах, виконував завдання ДСНС. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.