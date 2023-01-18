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Ракурс
Посольство россии в Швеции хотело посмеяться над ценами на горючее в Европе, но признало Крым украинским

Посольство рф в Швеции хотело посмеяться над ценами на горючее в Европе, но признало Крым украинским

18 янв 2023, 10:59
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Посольство рф у Швеції хотіло покепкувати з цін на пальне в Європі, але визнало Крим українським.





Дипломати опублікували у Twitter карту Європи з цінами на бензин, де найдешевше — росія та Білорусь. Але на карті Крим і окуповані території позначені як Україна, що суперечить чинному законодавству росії.

ЗМІ та соцмережі сміються з росіян, але досі нічого не зробили з оригінальним постом, який переглянули вже понад 3 мільйони разів.

Источник: Ракурс


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