Посольство рф у Швеції хотіло покепкувати з цін на пальне в Європі, але визнало Крим українським

https://racurs.ua/ua/n178977-posolstvo-rf-u-shveciyi-hotilo-pokepkuvaty-z-cin-na-palne-v-ievropi-ale-vyznalo-krym-ukrayinskym.html

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Посольство рф у Швеції хотіло покепкувати з цін на пальне в Європі, але визнало Крим українським.

Дипломати опублікували у Twitter карту Європи з цінами на бензин, де найдешевше — росія та Білорусь. Але на карті Крим і окуповані території позначені як Україна, що суперечить чинному законодавству росії.

ЗМІ та соцмережі сміються з росіян, але досі нічого не зробили з оригінальним постом, який переглянули вже понад 3 мільйони разів.