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Ракурс
Посольство рф у Швеції хотіло покепкувати з цін на пальне в Європі, але визнало Крим українським

Посольство рф у Швеції хотіло покепкувати з цін на пальне в Європі, але визнало Крим українським

18 січ 2023, 10:59
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Посольство рф у Швеції хотіло покепкувати з цін на пальне в Європі, але визнало Крим українським.





Дипломати опублікували у Twitter карту Європи з цінами на бензин, де найдешевше — росія та Білорусь. Але на карті Крим і окуповані території позначені як Україна, що суперечить чинному законодавству росії.

ЗМІ та соцмережі сміються з росіян, але досі нічого не зробили з оригінальним постом, який переглянули вже понад 3 мільйони разів.

Джерело: Ракурс


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