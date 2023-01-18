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СБУ назвала версии трагедии в Броварах
СБУ назвала версии трагедии в Броварахhttps://racurs.ua/n178983-sbu-nazvala-versii-tragedii-v-brovarah.htmlРакурс
Служба безпеки України назвала версії трагедії у Броварах.
Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.
Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Спецслужба проводить слідчо-оперативні заходи, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки й деталі трагедії.
Як виявилося, гелікоптер з очільниками МВС, який розбився у Броварах, летів у Харківську область.
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко сказав:
Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, — друзів, яких поважав, яких чекав. Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити!
Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, у якому летіло керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський та його перший заступник Єнін.
Тимчасового виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ призначать сьогодні на позачерговому засіданні уряду.
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