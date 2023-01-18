СБУ назвала версии трагедии в Броварах

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Служба безпеки України назвала версії трагедії у Броварах.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Спецслужба проводить слідчо-оперативні заходи, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки й деталі трагедії.

Як виявилося, гелікоптер з очільниками МВС, який розбився у Броварах, летів у Харківську область.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко сказав:

Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, — друзів, яких поважав, яких чекав. Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити!

Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, у якому летіло керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський та його перший заступник Єнін.

Тимчасового виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ призначать сьогодні на позачерговому засіданні уряду.