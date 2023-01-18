Режим лукашенко собирает данные об украинцах, работающих в госструктурах беларуси

https://racurs.ua/n178987-rejim-lukashenko-sobiraet-dannye-ob-ukraincah-rabotauschih-v-gosstrukturah-belarusi.html

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Режим підконтрольного воєнному злочинцю росії володимиру путіну білоруського диктатора олександра лукашенка збирає дані про українців, які працюють в державних структурах білорусі.

Як повідомляє «Беларускі Гаюн», Мінський міський виконавчий комітет розіслав у підлеглі держструктури листа з вимогою надати інформацію про українців, які працюють там, «незалежно від дати переїзду до Республіки Білорусь».

З якою метою збирається інформація, у листі не уточнюється.

Раніше аналогічну інформацію щодо своїх співробітників збирало керівництво білоруської залізниці. Як писали ЗМІ, працівників, родом з України, викликали в обласні управління КДБ та розпитували про родичів в Україні та про ставлення до війни.