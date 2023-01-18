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Ракурс
Режим лукашенка збирає дані про українців, які працюють у держструктурах білорусі

Режим лукашенка збирає дані про українців, які працюють у держструктурах білорусі

18 січ 2023, 16:40
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Режим підконтрольного воєнному злочинцю росії володимиру путіну білоруського диктатора олександра лукашенка збирає дані про українців, які працюють в державних структурах білорусі.





Як повідомляє «Беларускі Гаюн», Мінський міський виконавчий комітет розіслав у підлеглі держструктури листа з вимогою надати інформацію про українців, які працюють там, «незалежно від дати переїзду до Республіки Білорусь».

З якою метою збирається інформація, у листі не уточнюється.

Раніше аналогічну інформацію щодо своїх співробітників збирало керівництво білоруської залізниці. Як писали ЗМІ, працівників, родом з України, викликали в обласні управління КДБ та розпитували про родичів в Україні та про ставлення до війни.

Прошу сьогодні, до 14.00, надати інформацію про громадян, які працюють у вашій організації як основного працівника, місцем народження яких є Україна, незалежно від дати переїзду до Білорусь. Форма подання інформації додається. Інформацію представляти в електронному вигляді у форматі WORD, на паперовому носії не треба, — сказано у запиті Мінміськвиконкому.

Джерело: Ракурс


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