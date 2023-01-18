Ночную охоту на россиян близ Бахмута показали ВСУ

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Ракурс

Нічне полювання на російських солдатів біля Бахмута показав окремий підрозділ Курта 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Застосовуючи мобільну РСЗВ на базі пікапа воїни вдарили по позиціях росіян на Бахмутському напрямку. Боротьба триває щодня і щогодини, проте перемога України стає все ближче! — вказали у 28-й ОМБр.

Також там показали, як ворог намагається ховатися у лісосмугах та цивільних будинках, проте воїни ЗСУ продовжують виявляти і знищувати росіян.