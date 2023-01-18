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МВД обнародовало список пассажиров и летчиков вертолета, упавшего на Бровары

МВД обнародовало список пассажиров и летчиков вертолета, упавшего на Бровары

18 янв 2023, 14:28
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МВС оприлюднило список пасажирів вертольота, що впав на Бровари.





18 січня під час виконання службових обов’язків загинули:

  • міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський;
  • перший заступник Євген Єнін;
  • державний секретар МВС Юрій Лубкович;
  • заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;
  • начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко;
  • провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;
  • командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко;
  • пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко;
  • бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

За останніми даними, на місці трагедії в Броварах виявлено 17 загиблих людей, з них чотири дитини. Доля ще однієї дитини залишається невідомою.

Десятьох людей, які постраждали внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах доставили до Опікового центру в Києві, стан п’яти з них оцінюється як важкий.

Серед пацієнтів, що перебувають у важкому стані, троє дітей і двоє дорослих. У зв’язку з цим є потреба в донорах всіх груп крові.

Серед поранених від падіння гелікоптера у Броварах є вагітна жінка.

До Броварської лікарні доправили 24 особи, з них — 10 дітей. В опіковий центр перевезено вісім осіб, з них — четверо дітей. 16 людей наразі перебувають у нашій лікарні, з них — шестеро дітей. Поранені перебувають у травматологічному та хірургічному відділеннях, а одна вагітна — у гінекологічному, — розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Источник: Ракурс


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