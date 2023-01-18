МВС назвало усіх пасажирів вертольота, що впав на Бровари

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МВС оприлюднило список пасажирів вертольота, що впав на Бровари.

18 січня під час виконання службових обов’язків загинули:

міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський;

перший заступник Євген Єнін;

державний секретар МВС Юрій Лубкович;

заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;

начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко;

провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;

командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко;

пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко;

бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

За останніми даними, на місці трагедії в Броварах виявлено 17 загиблих людей, з них чотири дитини. Доля ще однієї дитини залишається невідомою.

Десятьох людей, які постраждали внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах доставили до Опікового центру в Києві, стан п’яти з них оцінюється як важкий.

Серед пацієнтів, що перебувають у важкому стані, троє дітей і двоє дорослих. У зв’язку з цим є потреба в донорах всіх груп крові.