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МВС назвало усіх пасажирів вертольота, що впав на Бровари
МВС оприлюднило список пасажирів і льотчиків вертольота, що впав на Бровариhttps://racurs.ua/ua/n178991-mvs-opryludnylo-spysok-pasajyriv-i-lotchykiv-vertolota-scho-vpav-na-brovary.htmlРакурс
МВС оприлюднило список пасажирів вертольота, що впав на Бровари.
18 січня під час виконання службових обов’язків загинули:
- міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський;
- перший заступник Євген Єнін;
- державний секретар МВС Юрій Лубкович;
- заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;
- начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко;
- провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;
- командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко;
- пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко;
- бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.
За останніми даними, на місці трагедії в Броварах виявлено 17 загиблих людей, з них чотири дитини. Доля ще однієї дитини залишається невідомою.
Десятьох людей, які постраждали внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах доставили до Опікового центру в Києві, стан п’яти з них оцінюється як важкий.
Серед пацієнтів, що перебувають у важкому стані, троє дітей і двоє дорослих. У зв’язку з цим є потреба в донорах всіх груп крові.
Серед поранених від падіння гелікоптера у Броварах є вагітна жінка.
До Броварської лікарні доправили 24 особи, з них — 10 дітей. В опіковий центр перевезено вісім осіб, з них — четверо дітей. 16 людей наразі перебувають у нашій лікарні, з них — шестеро дітей. Поранені перебувають у травматологічному та хірургічному відділеннях, а одна вагітна — у гінекологічному, — розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко.
Усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.
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