Президент Сербии ответил, чей Крым и Донбасс

https://racurs.ua/n178996-prezident-serbii-otvetil-chey-krym-i-donbass.html

Ракурс

Прихильний до росії президент Сербії Александар Вучич публічно засудив вторгнення рф в Україну. Він наголосив, що Крим та Донбас мають належати Україні.

Ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення росії в Україну. Для нас Крим — це Україна, Донбас — це Україна, і так буде завжди, — зазначив сербський президент в інтервʼю американському виданню Bloomberg.

Вучич також спрогнозував, що у війні між Україною та рф «найгірше ще попереду», оскільки обидві сторони «заглиблюються в конфлікт».

Президент Сербії запевнив, що не спілкувався з путіним вже «багато місяців».

Сербія — один із найближчих союзників кремля в Європі. Нині країна намагається встановити дистанціюватися від москви. Небажання Сербії приєднатися до санкцій США та Європейського Союзу проти рф призвело до посилення тиску на Белград з метою розірвати зв’язки з кремлем. Вучич назвав це «брутальним втручанням» у внутрішні справи його держави.