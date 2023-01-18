«Это вам за Днепр» - воины ВСУ уничтожили семь БМП россиян у Водяного

https://racurs.ua/n179007-eto-vam-za-dnepr-voiny-vsu-unichtojili-sem-bmp-rossiyan-u-vodyanogo-video.html

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Військовослужбовці Збройних сил України знищили сім бойових машин піхоти російських окупантів біля села Водяне на Донеччині. Відеозапис оприлюднив 18 січня військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Знищення семи російських бойових машин піхоти біля села Водяне, — йдеться у повідомленні.

На відео військові вказують, що це відповідь за удар терористів рф по житловій багатоповерхівці Дніпра.

Як вказує британська розвідка, росія вдарила по Дніпру неточною великою протикорабельною ракетою AS-4 KITCHEN за класифікацією НАТО. Йдеться про ракету Х-22, про яку раніше говорили українські військові. Подібну зброю росіяни застосовували під час інших ударів, провокуючи масові жертви серед цивільного населення (наприклад, обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року).

Нагадаємо, велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN була випущена з російського бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE й потрапила у житловий будинок в Дніпрі, що призвело до загибелі 45 українців.