Болгария весной тайно поставляла Украине горючее и боеприпасы — Welt

https://racurs.ua/n179008-bolgariya-vesnoy-tayno-postavlyala-ukraine-goruchee-i-boepripasy-welt.html

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Болгарія навесні 2022 року таємно постачала Україні пальне з нафтопереробного заводу в Бургасі та боєприпаси радянського виробництва зі своїх резервів. Про це пише німецьке видання Welt.

За даними журналістів, постачання з Софії торік навесні могли становити до 30% усіх боєприпасів і до 40% дизельного пального, які тоді отримали Збройні сили України.

Такі висновки у Welt зробили після спілкування із головою МЗС України Дмитром Кулебою, прем'єром Болгарії Петковим та болгарським міністром фінансів Василевим. Петков публічно відкидав можливість прямої військової допомоги Україні, проте постачання проводилося через компанії-посередники в Румунії, Угорщині та Польщі. Оплачували операцію, за твердженням Welt, США та Велика Британія.

У грудні болгарський уряд офіційно схвалив прямі постачання озброєнь Україні.

За словами Василєва, у першу фазу війни Болгарія стала головним експортером дизеля (який вироблявся на нафтопереробному заводі компанії рф «Лукойл» в Бургасі з російської сирої нафти) в Україну. Дизельне пальне доставлялося морем і суходолом до Румунії, звідки переправлялося в Україну.

Кулеба підтвердив, що в перші місяці війни на доручення президента Володимира Зеленського їздив на переговори до Болгарії, щоб домовитися про постачання боєприпасів. У червні 2022 року голова болгарської державної оборонно-експортної компанії Kintex Александр Михайлов заявив, що Болгарія поставила Україні боєприпаси на суму близько 2 млрд євро.

Нагадаємо, Болгарія стала першою країною ЄС, якій довелося відмовитися від російського газу 27 квітня 2022 року. Болгарський уряд перейшов на закупівлі зрідженого газу в США. Пізніше було збудовано газопровід до Болгарії з Греції.