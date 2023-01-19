Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n179026-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 19 січня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють України.
Загальний залп цих кораблів становить близько 40 ракет. Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 72 ракети.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них чотири судна рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 24 судна, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.