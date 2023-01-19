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Російські ракети у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

19 січ 2023, 15:47
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росія станом на сьогодні, 19 січня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють України.





Загальний залп цих кораблів становить близько 40 ракет. Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — дев’ять суден, з них чотири судна рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 судна, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські ракети у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Джерело: Ракурс


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