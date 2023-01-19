Российский истребитель МиГ-31. Фото:

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Ракурс

Російський винищувач МіГ-31К 19 січня спалахнув у небі над білоруссю.

Об 11.00 жителі молодечненського району мінської області почули сильний вибух, від якого затремтіли вікна у будинках. Водночас над молодечно у російського винищувача сталося загоряння одного з двох двигунів. Насправді ж білоруси чули не вибух, а звук помпажу двигуна, після загоряння. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Через загоряння двигуна ворожий літак змушений був екстрено завершити політ і повернутися на аеродром «мачуліщі». Зазначається, що загоряння двигуна відбулося у саме того МіГ-31К, який вже горів 25 грудня при спробі зльоту з аеродрому в мачулищах.

Як відомо, МіГ-31К є носієм ракет «Кинджал», які українська ППО перехопити в не змозі. Зазвичай, після зльоту цього літака в Білорусі по всій території України оголошують повітряну тривогу.

Нагадаємо, розслідувачі повідомляли, що аеродром у мачулищах у білорусі російські військові використовують як базу для своєї авіації. На цьому летовищі знаходяться три російські винищувачі Міг-31к, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Також тут присутній літак Іл-76 А-50у, який виявляє цілі для ракетних ударів.