Митрополит Павел, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n179027-protiv-mitropolita-upc-mp-pavla-otkryli-ugolovnoe-proizvodstvo-nardep-dokument.html

Ракурс

Кримінальне провадження відкрили проти митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), відомого у народі як «Паша Мерседес».

Про це сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат «Голосу» Ярослав Юрчишин, котрий раніше направляв до Офісу Генпрокурора відповідне звернення.

Причиною звернення Юрчишина стали словами, сказані Павлом під час Різдвяної промови.

Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят — Епіфаній. Мені кажуть пом’янути Епіфанія. Кого — сущого біса? Розкольника? Вся «мерзенність» розпочалася з Філарета, — заявив тоді митрополит УПЦ МП.

Також під час своєї промови Павло заявив, що «владні Іроди» сьогодні відкидають Христа та «вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей».

Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали «гоніння» на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне — знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа, — стверджував у промові митрополит.

Ну думку Юрчишина, такі слова можуть містити ознаки поширення розбрату серед вірян.