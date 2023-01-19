Сербия предоставит Украине оборудование для поддержки энергосистемы

Украина получит от Сербии энергетическое оборудование

https://racurs.ua/n179032-serbiya-predostavit-ukraine-oborudovanie-dlya-podderjki-energosistemy.html

Ракурс

Уряд Сербії сьогодні, 19 січня, оголосив про направлення гуманітарної допомоги Україні.

Йдеться про допомогу в першочерговому обладнанні для підтримки енергосистеми країни. Про це повідомляє видання Nova з посиланням на Міненергетики Сербії.

Про обсяги затвердженої сербським урядом допомоги та що саме у неї входить, не повідомляють.

Варто додати, що наприкінці листопада 2022 року Сербія надала Україні два автомобілі швидкої допомоги.

Влада Сербії вважає росію своїм союзником, у зв’язку з чим раніше відмовилася запроваджувати санкції проти рф. Також Сербія не надавала Україні військової допомоги.

Водночас сербський уряд не визнав проведені росією псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях, а президент Сербії Олександр Вучич в нещодавньому інтерв’ю агентству Bloomberg заявив, що російське вторгнення в Україну погіршило відносили Бєлграда та москви.

За словами Вучича, в минулі роки він багато разів розмовляв з володимиром путіним і навіть брав уроки російської мови, щоб говорити з ним без перекладача. Проте тепер ситуація змінилася — лідери двох країн не спілкувалися вже «багато місяців».

Джерело: Nova, Bloomberg