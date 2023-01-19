Сербія надасть Україні обладнання для підтримки енергосистеми

Сербія надасть Україні обладнання для підтримки енергосистемиhttps://racurs.ua/ua/n179032-serbiya-nadast-ukrayini-obladnannya-dlya-pidtrymky-energosystemy.htmlРакурс
Уряд Сербії сьогодні, 19 січня, оголосив про направлення гуманітарної допомоги Україні.
Йдеться про допомогу в першочерговому обладнанні для підтримки енергосистеми країни. Про це повідомляє видання Nova з посиланням на Міненергетики Сербії.
Про обсяги затвердженої сербським урядом допомоги та що саме у неї входить, не повідомляють.
Варто додати, що наприкінці листопада 2022 року Сербія надала Україні два автомобілі швидкої допомоги.
Влада Сербії вважає росію своїм союзником, у зв’язку з чим раніше відмовилася запроваджувати санкції проти рф. Також Сербія не надавала Україні військової допомоги.
Водночас сербський уряд не визнав проведені росією псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях, а президент Сербії Олександр Вучич в нещодавньому інтерв’ю агентству Bloomberg заявив, що російське вторгнення в Україну погіршило відносили Бєлграда та москви.
За словами Вучича, в минулі роки він багато разів розмовляв з володимиром путіним і навіть брав уроки російської мови, щоб говорити з ним без перекладача. Проте тепер ситуація змінилася — лідери двох країн не спілкувалися вже «багато місяців».
Джерело: Nova, Bloomberg