Алека Болдуина будут судить за неумышленное убийство украинки

Алек Болдуин, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n179037-aleka-bolduina-budut-sudit-za-neumyshlennoe-ubiystvo-ukrainki.html

Ракурс

Алека Болдвіна, відомого американського актора, притягнуть до відповідальності за ненавмисне вбивство оператора українського походження Галини Хатчинс, котра загинула після зробленого ним пострілу зі зброї в ході зйомок фільму «Іржа» (Rust).

Також буде звинувачена Ханна Гутьєррес Рід, відповідальна за зброю у цьому фільмі. Про це повідомляє BBC з посиланням на прокурора міста Санта-Фе у штаті Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс.

Обом звинуваченим наразі загрожує до 18 місяців в’язниці та штраф у розмірі 5 тис. дол. США, якщо їх визнають винними. Їх судитимуть присяжні.

Помічник режисера фільму Девід Холлс вже визнав свою провину за звинуваченням у недбалому застосуванні смертоносної зброї. Він отримав шість місяців умовного терміну.

Під час трагічного інциденту на зйомках «Іржі» внаслідок розльоту уламків кулі також був поранений кінорежисер Джоел Соуза, але прокуратура заявила, що звинувачень у зв’язку з цим висунуто не буде.

Адвокат Болдвіна вже назвав це рішення «жахливою судовою помилкою».

У пана Болдвіна не було підстав вважати, що бойова куля була в пістолеті або десь на знімальному майданчику, — наголошує адвокат. — Він покладався на професіоналів, з якими працював, які запевнили його, що в пістолеті немає бойових набоїв. Ми будемо боротися з цими звинуваченнями і переможемо.

Адвокат Рід, зі свого боку, заявив, що оголошення обвинувачення є результатом «дуже помилкового розслідування та неточного розуміння всіх фактів».

Джерело: BBC