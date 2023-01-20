Восстановится ли рф после поражения, указали в НАТО - РФ будет представлять угрозу

https://racurs.ua/n179042-vosstanovitsya-li-rf-posle-porajeniya-ukazali-v-nato-rf-budet-predstavlyat-ugrozu.html

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Чи зможе відновитися країна-агресор росія після поразки у війні в Україні, спрогнозував очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише «Дзеркало тижня».

Навіть після поразки в Україні росія становитиме загрозу для НАТО, — вважає Бауер.

На думку представника Північноатлантичного альянсу, після завершення бойових дій в Україні росія постарається відновити і посилити власний військовий потенціал.

Яким би не був результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції, тому загроза для нас не зникає. Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали, — підсумував Бауер.

Нагадаємо, Міністерство оборони США в четвер увечері підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 2,5 млрд дол.