50 тысяч «вагнеровцев» насчитала разведка Британии в Украине

https://racurs.ua/n179048-50-tysyach-vagnerovcev-naschitala-razvedka-britanii-v-ukraine.html

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Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що приватна військова компанія «Вагнер» має у підпорядкуванні до 50 тис. бойовиків, задіяних у війні в Україні. Таким чином воєнні злочинці так званої «повара путіна» євгена пригожина стала ключовим компонентом військової кампанії рф.

Британська розвідка звертає увагу на те, що останнім часом ПВК «Вагнер», яка впродовж кількох останніх років перебувала «в тіні» попри участь у бойових діях на різних континентах, дедалі більше виходить у публічний простір.

Так, 27 грудня в російському Єдиному державному реєстрі з’явилася інформація про те, що група «Вагнер» офіційно зареєструвалася як юридична особа. Основним видом діяльності група оголосила «консультування з питань управління», жодної згадки про бойові послуги не було.

Наразі не зрозуміло, якою мірою «Центр ПВК Вагнера» буде використовуватися для управління воєнізованою діяльністю «Вагнера». Приватні військові компанії (ПВК) залишаються в росії поза законом, незважаючи на тривалі дискусії про реформування законодавства, — йдеться в огляді.

Нагадаємо, пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями.

Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин визнав, що заснував «Вагнера» лише у вересні 2022 року; у жовтні 2022 року вона відкрила глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі, — йдеться в огляді.

Реєстрація, ймовірно, має на меті максимізувати комерційну вигоду пригожина і надалі легітимізувати організацію, яка набуває все більшого розголосу.