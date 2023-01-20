Без вести пропавшими после удара в Днепре числятся девять человек

https://racurs.ua/n179056-bez-vesti-propavshimi-posle-udara-v-dnepre-chislyatsya-devyat-chelovek.html

Ракурс

Після ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра безвісти зниклими вважаються дев’ятеро осіб. У лікарнях наразі перебувають 22 людини. Окрім цього, мер Дніпра Борис Філатов сьогодні повідомив, що під завалами зруйнованого будинку було знайдено «дуже велику суму грошей». Він попросив власників звернутися до поліції та забрати їх.

На місці трагедії, в руїнах будинку, була знайдена дуже велика сума грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Зараз гроші перебувають у Соборному відділенні поліції, — вказав Філатов.

Нагадаємо, 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили великою неточною протикорабельною ракетою Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі.

17 січня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. У теракті загинуло 46 осіб. Десятки людей досі залишаються у лікарнях.