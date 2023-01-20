Под завалами разрушенной многоэтажки в Днепре обнаружили крупную сумму денег

https://racurs.ua/n179060-pod-zavalami-razrushennoy-mnogoetajki-v-dnepre-obnarujili-krupnuu-summu-deneg.html

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Під завалами зруйнованої московитами багатоповерхівки на Набережній Перемоги у Дніпрі знайшли велику суму грошей. Їх ніхто не вкрав, тепер шукають власників

На місці трагедії, в руїнах будинку, знайшли дуже велику суму грошей. Ніхто її не ховав, не привласнив. Зараз гроші у відділі поліції, — написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Мер не назвав суму, але уточнив, що власники грошей можуть звернутися до поліції, підтвердивши, що це їхня готівка.

Раніше стало відомо, що у напівзруйнованому будинку у Дніпрі близько 100 квартир доведеться демонтувати. Мер Філатов розповів, що найближчими днями буде визначено, які квартири можна відбудувати, а які потребуватимуть демонтажу. Також мерія виплачуватиме до мільйона гривень кожній постраждалій родині, що втратила житло. Ще стільки ж обіцяє додати обладміністрація.

Для зруйнованих і пошкоджених квартир анулюють борги за комуналку. А за кошти міського бюджету організують поховання, оформлення документів, лікування, юридичні послуги та вивіз меблів.