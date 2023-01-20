Президент Грузии требует усилить условия пребывания россиян в стране

https://racurs.ua/n179064-prezident-gruzii-trebuet-usilit-usloviya-prebyvaniya-rossiyan-v-strane.html

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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила різко проти відновлення прямого авіасполучення з росією і зажадала посилити умови перебування росіян в країні.

Так вона відреагувала на слова міністра закордонних справ рф сергія лаврова, який висловив сподівання, що пряме авіасполучення між росією і Грузією скоро буде відновлено. Ця ідея отримала схвалення у правлячій партії Грузії.

За словами Зурабішвілі, «у той час, коли всі країни-партнери висловлюють максимальну солідарність із самовідданою боротьбою України, позиція уряду та правлячої команди незрозуміла».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна не приєднається до західних санкцій проти росії. Також грузинський прем'єр відмовився постачати Україні зброю для захисту від російського вторгнення. За даними української розвідки, Грузія допомагає росії обходити західні санкції.

Зурабішвілі у своїй заяві також розкритикувала уряд за невизначену позицію щодо України.

Авіасполучення між росією та Грузією перервано з літа 2019 року з ініціативи російської сторони. 18 січня лавров заявив, що сподівається на те, що авіасполучення незабаром відновлять. Голова правлячої партії «Грузинська мрія — Демократична Грузія» Іраклій Кобахідзе привітав слова Лаврова, за що його засудили в МЗС України.

Грузія разом з Вірменією, Туреччиною та Казахстаном стала одним із напрямків, куди після початку російського вторгнення в Україну найчастіше виїжджали росіяни. У листопаді 2022 року президент Грузії Зурабішвілі повідомила, що за півтора місяця мобілізації, оголошеної в росії, в країну приїхало понад 700 тис. росіян, з них 100 тис. залишилися в Грузії.

У 2022 році, за даними Національного банку Грузії, грошові перекази з росії до Грузії зросли на 500% порівняно з попереднім роком і становили 2,068 млрд дол.