В Чечне угрожают производить «джихад-мобили»

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Влада Чечні оголосила про намір розпочати виробництво військових «джихад-мобілів» на базі заводу «Чеченавто».

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, випробовувати ці вироби мають на базі «російського університету спецназу».

Як правило, «джихад-мобіль» — це машина з вибухівкою, якою керують смертники. Такі авто активно використовували терористи ІДІЛу.

Представники влади республіки провели переговори з Мінпромторгом, повідомляє державне пропагандистське агентство ТАСС.

Обговорювалося питання запуску виробництва «Джихад-машини» на виробничій базі ТОВ «Чеченавто» з подальшим проведенням випробувань у Російському університеті спецназу, — зазначив співрозмовник агентства.

Характеристики чи хоча б концептуальний опис «джихад-машини» у повідомленні не наводяться.

Зазначимо, що «джихад-машина» або «джихад-мобіль» — це термін, який використовується для позначення автомобілів, які начинені вибухівкою та керуються смертником.

Задача останнього направити машину у бік ворога та підірватись разом із нею. Для цього машину обшивають бронею, яка має захистити її від вогню стрілецького озброєння.