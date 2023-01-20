В Запорожье обнаружили уничтоженную российскую С-400

У Запорізькій області виявили знищений компонент ЗРС С-400. Установку розбили та спалили у районі села Ільїне на Запоріжжі.

«Мілітарний» пише, що це перше візуальне підтвердження втрат росіян у зенітній ракетній системі великого і середнього радіуса дії С-400.

Пускову установку 5П85СМ2−01 знищили на дорозі у районі села Ільїне, що у Бердянському районі.

Уперше цю пускову установку помітили восени 2022 року, але тоді її помилково прийняли за С-300.

Нові фотографії підтвердили, що це все-таки пускова установка 5П85СМ2−01 зі складу ЗРС С-400 «Тріумф».

Відстань від цього місця до лінії зіткнення становила приблизно 60 км. Імовірно, причиною втрати пускової установки стала робота українських розвідників або ж її несправність.

С-400 московити взяли на озброєння своєї армії 28 квітня 2007 року. Бойова частина дивізіону ЗРС С-400 складається із восьми транспортно-пускових установок (ТПУ) 5П85ТЕ2 на шасі БАЗ-64022 або ПУ 5П85СМ2−01 на шасі МЗКТ-543М.

Гарантійний термін її експлуатації — 10 років, після чого їй потрібен заводський ремонт для модернізації.

У квітні 2022 року Сили оборони України знешкодили командний пункт з РЛС наведення зенітно-ракетної системи С-300 російських окупантів.