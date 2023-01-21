Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ нанесли десятки ударов по районам сосредоточения врага. Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ нанесли десятки ударов по районам сосредоточения врага — Генштаб (ВИДЕО)

21 янв 2023, 08:18
999

Збройні сили України 20 січня відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.





Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також, військові збили два розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та «Мерлін-ВР». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та два райони зосередження і склад боєприпасів росіян. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 21 січня.

Війна в Україні. Карта: ISW

У п’ятницю противник завдав сім ракетних (три з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони понад 70 населених пунктів у Сумській та Харківській областях та на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

У Генштабі наголосили, що загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Нагадаємо, високопосадовці США радять Україні зачекати з початком масштабного контрнаступу, доки вона не отримає останню партію американської зброї, а її війська не пройдуть відповідне навчання.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров