ЗСУ завдали десятки ударів по районах зосередження ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

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Збройні сили України 20 січня відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також, військові збили два розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та «Мерлін-ВР». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та два райони зосередження і склад боєприпасів росіян. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 21 січня.

У п’ятницю противник завдав сім ракетних (три з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони понад 70 населених пунктів у Сумській та Харківській областях та на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

У Генштабі наголосили, що загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Нагадаємо, високопосадовці США радять Україні зачекати з початком масштабного контрнаступу, доки вона не отримає останню партію американської зброї, а її війська не пройдуть відповідне навчання.