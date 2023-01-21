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Ракурс
Украинские тральщики в Британии. Фото: Michael Cuthbert

Тральщики «Черкассы» и «Чернигов» заметили в Великобритании (ФОТО)

21 янв 2023, 09:50
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Тральщики «Черкаси» та «Чернігів» помітили на берегах Великої Британії.





Кораблі M311 та M310 зафіксували в районі шотландського узбережжя. Це не ті самі українські тральщики, один з яких в 2014 році чинів опір російським загарбникам на базі Військово-морських сил ЗСУ в Донузлаві у Криму. Однак цифри бортових номерів кораблів збігаються. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Зазначається, що клас цих кораблів «Sandown» і вони побудовані у Великій Британії. Тральщики відремонтовані й були названі на честь захоплених українських кораблів.

Незабаром «Чернігів» та «Черкаси» будуть передані ВМС України.

Українські тральщики у Британії. Фото: Michael Cuthbert

Українські тральщики у Британії. Фото: Michael Cuthbert

Нагадаємо, 27 січня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Великої Британії, яка передбачає закупівлю Києвом двох протимінних кораблів, восьми ракетних кораблів спільного виробництва та фрегата.

Источник: Ракурс


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