Украинские тральщики в Британии. Фото: Michael Cuthbert

https://racurs.ua/n179086-tralschiki-cherkassy-i-chernigov-zametili-v-velikobritanii-foto.html

Ракурс

Тральщики «Черкаси» та «Чернігів» помітили на берегах Великої Британії.

Кораблі M311 та M310 зафіксували в районі шотландського узбережжя. Це не ті самі українські тральщики, один з яких в 2014 році чинів опір російським загарбникам на базі Військово-морських сил ЗСУ в Донузлаві у Криму. Однак цифри бортових номерів кораблів збігаються. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Зазначається, що клас цих кораблів «Sandown» і вони побудовані у Великій Британії. Тральщики відремонтовані й були названі на честь захоплених українських кораблів.

Незабаром «Чернігів» та «Черкаси» будуть передані ВМС України.

Нагадаємо, 27 січня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Великої Британії, яка передбачає закупівлю Києвом двох протимінних кораблів, восьми ракетних кораблів спільного виробництва та фрегата.