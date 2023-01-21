Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Українські тральщики у Британії. Фото: Michael Cuthbert

Тральщики «Черкаси» та «Чернігів» помітили у Великій Британії (ФОТО)

21 січ 2023, 09:50
999

Тральщики «Черкаси» та «Чернігів» помітили на берегах Великої Британії.





Кораблі M311 та M310 зафіксували в районі шотландського узбережжя. Це не ті самі українські тральщики, один з яких в 2014 році чинів опір російським загарбникам на базі Військово-морських сил ЗСУ в Донузлаві у Криму. Однак цифри бортових номерів кораблів збігаються. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Зазначається, що клас цих кораблів «Sandown» і вони побудовані у Великій Британії. Тральщики відремонтовані й були названі на честь захоплених українських кораблів.

Незабаром «Чернігів» та «Черкаси» будуть передані ВМС України.

Українські тральщики у Британії. Фото: Michael Cuthbert

Українські тральщики у Британії. Фото: Michael Cuthbert

Нагадаємо, 27 січня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Великої Британії, яка передбачає закупівлю Києвом двох протимінних кораблів, восьми ракетних кораблів спільного виробництва та фрегата.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів