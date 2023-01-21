Ситуация на фронте в Украине зашла в тупик. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n179091-situaciya-na-fronte-v-ukraine-zashla-v-tupik-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Війна в Україні зараз перебуває у стані застою.

В останні дні найзапекліші бої на російсько-українському фронті велися у трьох секторах. На північному сході, біля Кремінної, ЗСУ, ймовірно, досягли невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки. Про це 21 січня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Зазначається, що у Бахмутському секторі на Донеччині російська армія та найманці «Вагнера», ймовірно, перегруповуються в місті Соледар після його захоплення на початку тижня. А на півдні у Запорізькій області і ЗСУ і окупанти зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки, але уникали масштабних наступальних дій.

У британській розвідці зазначають, що загалом ситуація перебуває у стані застою. Однак у Лондоні не відкидають того, що існує реальна можливість локального наступу російських сил біля Бахмута.

Нагадаємо, німецька розвідка проінформувала політичне керівництво Німеччини, що щодня українська армія почала втрачати тризначну кількість військових у районі Бахмута. Зазначалося, що російська армія діє під Бахмутом «з нещадною жорстокістю», не зважаючи на свої втрати.

Також BND попередила, що взяття Бахмута росіянами матиме серйозні наслідки, оскільки це дозволить окупантам просуватися далі вглиб країни.