Немецкие политики подвергли критике правительство ФРГ за отказ поставлять Украине танки Leopard

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Ракурс

Німецькі політики розкритикували уряд ФРН за відмову постачати Україні танки Leopard

На зустрічі, що відбулася вчора в Рамштайні, присвяченій військовій допомозі Україні, з боку Заходу Києву була обіцяна військова підтримка, проте вона не передбачає поставок німецьких бойових танків Leopard, на яку так розраховувала Україна.

За підсумками переговорів новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що наказав перевірити наявність і кількість танків Leopard на балансі бундесверу. Німецькі політики назвали кричущим той факт, що через 330 днів війни, Міноборони не знає, скільки бойових машин є у його розпорядженні.

Bild пише, що цілком нелогічним тепер здається і гасло канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що ФРН «не постачатиме танки поодинці», оскільки про готовність це зробити вже оголосили Польща та Фінляндія.

До рішення про передачу танків Leopard Києву також схиляються Іспанія та Греція. Крім того, Франція і Велика Британія оголосили, що нададуть Україні танки власного виробництва. Однак цього канцлеру, мабуть, недостатньо: тепер Олаф Шольц заявляє, що Німеччина поставить Україні Leopard лише в тому випадку, якщо США передадуть бойові танки Abrams.

Ось як коментують нерішучість Німеччини німецькі політики:

Екс-генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе:

Російські бомбардують Україну, а ми проводимо обговорення!". Він зазначає, що після ухвалення рішення про постачання танків, здійснити її можна буде не раніше, ніж за два місяці, «а Україна не може стільки чекати.

Експерт ХДС із зовнішньої політики Йохан Вадефуль:

Ми є свідками повного провалу Німеччини на міжнародній арені. Чи то з упертості, чи то з боязкості канцлер Шольц підводить Україну, його бездіяльність спричинить руйнівні наслідки.

Віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Екардт:

Мені хотілося б, щоб уряд Німеччини вже дав зелене світло для постачання танків Leopard цього тижня, оскільки вони терміново потрібні в Україні». На думку політика, червона риса, яку так боїться перейти Німеччина у питанні постачання танків, була пройдена Путіним «вже дев’ять років тому з анексією Криму.

Голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн: