Миноискатель для сельхозтехники разработали в Украине

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Ракурс

На Вінниччині розробили пристрій для виявлення мін на полях, який монтується на сільгосптехніку.

Про це повідомив голова Вінницької облради В’ячеслав Соколовий.

Технологія передбачає використання безпілотних пристроїв, які забезпечують пошук вибухонебезпечних предметів і їх маркування на полях. Це спростить роботу вибухотехнічних служб, які займаються розмінуванням деокупованих територій.

Технологію створило підприємство Frendt LLC спільно з науковцями Вінницького національного технічного університету. Вони поєднали прилади дистанційного управління та звичайні трактори.

Міни на полях шукає сільськогосподарська техніка, процес відбувається дистанційно — і це береже життя працівникам полів та спрощує роботу вибухотехнікам, — йдеться у повідомлені.

На трактор кріпляться металодетектори. Передній фіксує інформацію та в режимі онлайн передає її на диспетчерський центр. Трактор автоматично зупиняється, якщо на шляху виявлений небезпечний предмет. Далі — чекає подальших вказівок оператора.

Технологія передусім актуальна для регіонів України, де відбувалися бойові дії. Розробники вважають, що згодом вона буде популярною для 30% поки що окупованої території України, позаяк розмінування територій стане першочерговим завданням після їх звільнення.