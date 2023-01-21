Топ-чиновника Кабмина задержали на взятке 400 тыс. долларов - СМИ

https://racurs.ua/n179109-top-chinovnika-kabmina-zaderjali-na-vzyatke-400-tys-dollarov-smi.html

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НАБУ затримало на отриманні хабаря в у 400 тис. дол. в.о. міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського.

Про це увечері 21 січня повідомили з посиланням на власні джерела у правоохоронних структурах «Дзеркало тижня», УП та «Цензор».

Правоохоронці відкрили провадження за двома статями Кримінального кодексу: зловживання владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Лозинського призначили в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року. До цього він працював першим заступником міністра.

Zn.ua пише, що Лозинського підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі) ККУ.

Справу відкрили 26 жовтня 2022 року.

Лозинський тривалий час був заступником очільника міністерства Олексія Чернишова, очоливши Мінрегіон після того, як Чернишова було призначено головою правління НАК «Нафтогаз».

Якщо провину посадовця доведуть, йому загрожуватиме до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та ураженням у правах.