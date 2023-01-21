Глава РПЦ Кирилл призвал россиян мобилизоваться, а духовенство - укреплять тех, кто идет "навстречу смерти"

https://racurs.ua/n179111-glava-rpc-kirill-prizval-rossiyan-mobilizovatsya-a-duhovenstvo-ukreplyat-teh-kto-idet.html

Ракурс

Патріарх Кирило закликав парафіян РПЦ мобілізуватися, а духовенство — зміцнювати тих, хто «назустріч смерті».

Глава РПЦ 21 січня виступив із промовою, в якій закликав духовенство та мирян Російської православної церкви активніше допомагати російським солдатам, які беруть участь у війні проти України.

У досить войовничій за характером промови патріарх навів приклад Вітчизняної війни 1812 року і Велику Вітчизняну (так московити називають Другу світову війну — «Ракурс»), коли люди, за його словами, рухомі патріотичною ідеєю, мобілізувалися, усвідомивши, що зовнішній ворог представляв величезну, екзистенційну загрозу для країни.

Ми виграли, бо справді відбулася мобілізація всього народу, — заявив очільник РПЦ під час святкової трапези у Богоявленському кафедральному соборі у Москві.

Патріарх підтримав наратив, що розповсюджується російською владою, і заявив, що західна цивілізація, що зайшла в глухий кут, «ополчилася на росію», яка поодинці виступила проти глобалізму.

Для того, щоб перемогти у цій боротьбі, необхідно допомагати військовослужбовцям, «тим, хто на лінії вогню», закликав патріарх Кирило. — Потрібно мобілізувати наших парафіян, щоб вони збирали речі, продукти. Шукайте можливості, збирайте гроші, надсилайте посилки, по можливості самі їдьте, підтримайте військовослужбовців.

На думку Кирила, про допомогу російській загарбницькій армії та РПЦ «мало говорять у медійному просторі».