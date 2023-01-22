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Российские захватчики продолжают обстреливать Украину

27 авиаударов и 55 обстрелов из РСЗО совершили рашисты за сутки — Генштаб ВСУ

22 янв 2023, 08:55
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Російські загарбники протягом доби завдали один ракетний та 27 авіаційних ударів, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.





Про це сьогодні, 22 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Від ворожого мінометного та артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич — Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині, — вказано в повідомленні.

Також зафіксовані такі випадки:

  • на Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині;
  • на Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області;
  • на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції українських військових в районах понад 15 населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині;
  • на Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів — зокрема Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі;
  • на Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і «дронів-камікадзе» залишається по всій Україні, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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