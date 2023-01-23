В Кремле объяснили, почему продолжает действовать указ о «частичной мобилизации»

https://racurs.ua/n179156-v-kremle-obyasnili-pochemu-prodoljaet-deystvovat-ukaz-o-chastichnoy-mobilizacii.html

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У Кремлі пояснили, чому продовжує діяти указ про «часткову мобілізацію»

За словами прес-секретаря путіна дмитра пєскова, крім призову, «часткова мобілізація» передбачає й інші заходи.

За його словами, «це також пов’язано з виконанням військовослужбовцями завдань, у цій частині указ продовжує працювати».

пєсков продовжує запевняти, що призов по мобілізації припинено. Водночас ЗМІ та правозахисники зазначають, що відсутність указу путіна про припинення мобілізації дозволяє її продовжувати приховано.

пєсков сьогодні не став уточнювати, про які саме положення документа він говорить, проте додав, що «це стосується й того закритого пункту».

Раніше журналісти попросили його прокоментувати відповідь адміністрації президента на звернення псковського депутата Артура Гайдука, який просив путіна видати указ про завершення мобілізації. У документі, надісланому депутату, йшлося про те, що дія президентського указу про мобілізацію триває.

У відповідь пєсков знову заявив, що потрібно орієнтуватися на слова президента про те, що мобілізацію в росії завершено. На уточнююче питання, що означає фраза про продовження дії указу, прес-секретар відповів, що це така юридична особливість.

Мобілізація в рф почалася наприкінці вересня 2022 року і, згідно з російською владою, закінчилася на початку листопада. Проте президент путін досі не підписав відповідного указу.