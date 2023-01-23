Уцелело 10 из 50 тыс. завербованных ЧВК "Вагнера" российских зеков - правозащитники

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З 50 тисяч російських ув’язнених, завербованих ПВК «Вагнера» для участі у війні в Україні, залишилося лише 10 тис. осіб.

Про це заявила голова благодійного фонду «Русь сидящая» Ольга Романова.

За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42−43 тисячі [в'язнів]. Нині їх, найімовірніше, вже за 50 тис. З них воюють на фронті 10 тис., бо всі інші або вбиті, або «300», або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон, — сказала Романова проекту My Russian Rights.

За її даними, дезертувати з ПВК ув’язнені «зі страшною силою» почали ще восени. Багато хто з них, зазначає глава проекту, бігли назад до росії разом зі зброєю. Наприклад, вона навела випадок, що стався на початку грудня 2022 року в Ростовській області. Тоді колишній в’язень, який дезертував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейським, поранивши одного з них.

Романова також припустила, що засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин, який «обіцяв путіну виграти війну», не веде статистики про зниклих або дезертованих ув’язнених, просто записуючи їх усіх до списку загиблих. Про це, зокрема, можуть свідчити повідомлення про те, що ПВК повертає родичам ув’язнених порожні труни.

Про вербування ув’язнених у російських в’язницях для участі у війні в Україні стало відомо влітку 2022 року. У деякі колонії для цього приїжджав особисто засновник ПВК пригожин. Про це, зокрема, 21 грудня повідомив політик Олексій Навальний, який відбуває покарання у володимирській колонії суворого режиму.

У грудні координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що чисельність ПВК «Вагнера» в Україні могла досягти 50 тис. людей. Він також зазначив, що 90% угруповання можуть бути колишніми ув’язненими. У січні цю інформацію частково підтвердило Міноборони Великої Британії.