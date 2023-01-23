Кирилл Буданов и Василий Малыш, фото: СБУ

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Очільники ГУР та СБУ Кирило Буданов та Василь Малюк провели спільну робочу нараду.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба СБУ.

Керівники СБУ та ГУР МО обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України, — вказано в повідомленні. — Перемога України обов’язково настане! Для того, щоб її пришвидшити, СБУ та ГУР МО працюють у тісній взаємодії 24/7.

У СБУ наголошують, що наслідки цієї робочої наради «будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств».

Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі — на окупантів чекають нові чергові сюрпризи, — наголосив Малюк.

Ймовірно, метою цієї зустрічі було, зокрема, продемонструвати єдність обох відомств після нещодавніх резонансних заяв Буданова.

Так, нещодавно Буданов в одному з інтерв’ю заявив, що співробітника ГУР і учасника українсько-російських переговорів у білорусі Дениса Кірєєва вбили в автівці СБУ. За словами Буданова, тодішній очільник СБУ Іван Баканов «не зміг нічого толком пояснити», тож це була остання їхня розмова.