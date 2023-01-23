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Кирилл Буданов и Василий Малыш, фото: СБУ
Буданов и Малыш провели совещание — готовят совместные операции (ФОТО)https://racurs.ua/n179167-budanov-i-malysh-proveli-soveschanie-gotovyat-sovmestnye-operacii-foto.htmlРакурс
Очільники ГУР та СБУ Кирило Буданов та Василь Малюк провели спільну робочу нараду.
Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба СБУ.
Керівники СБУ та ГУР МО обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України, — вказано в повідомленні. — Перемога України обов’язково настане! Для того, щоб її пришвидшити, СБУ та ГУР МО працюють у тісній взаємодії 24/7.
У СБУ наголошують, що наслідки цієї робочої наради «будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств».
Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі — на окупантів чекають нові чергові сюрпризи, — наголосив Малюк.
Ймовірно, метою цієї зустрічі було, зокрема, продемонструвати єдність обох відомств після нещодавніх резонансних заяв Буданова.
Так, нещодавно Буданов в одному з інтерв’ю заявив, що співробітника ГУР і учасника українсько-російських переговорів у білорусі Дениса Кірєєва вбили в автівці СБУ. За словами Буданова, тодішній очільник СБУ Іван Баканов «не зміг нічого толком пояснити», тож це була остання їхня розмова.
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