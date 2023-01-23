Задержание в Киеве, фото: СБУ

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У Києві затримали ділків, які налагодили схему фейкового набуття громадянства України.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що ділки представлялися співробітниками СБУ і пропонували іноземцям своє «сприяння» в отриманні українського паспорта. Для цього вони обіцяли використати начебто власні «зв'язки» у правоохоронних органах. Вартість такої «послуги» становила 10 тис. дол.

Саме за таку суму учасники банди «гарантували» оформлення українського громадянства для росіянки, яка має посвідку тимчасового проживання на території нашої держави. Для «переконливості» зловмисники пред’явили громадянці рф фейкове «службове посвідчення», — зазначають в СБУ.

Затримали зловмисників під час передачі першої частини грошей за «паспорт». Виявилося, що затримані — двоє жителів столиці, один з яких притягувався до кримінальної відповідальності за напад на поліцейського.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.