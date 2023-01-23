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Очистка Украины от взрывоопасных предметов может занять длительное время, фото: «Слово и Дело»

Сколько времени нужно для разминирования Украины, рассказали в ГСЧС

23 янв 2023, 22:21
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На очищення території України від вибухонебезпечних предметів може знадобитись понад 10 років.





Про це в ефірі національного телемарафону заявив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, внаслідок російського вторгнення третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами

Основні напрямки, за якими працюють сапери — це Донеччина, Миколаївщина, Харківщина, Херсонська область, — наголосив він.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення рф у штаті ДСНС було близько 600 піротехніків. Зараз їх вже близько тисячі, а у 2023 році кількість фахівців планують збільшити до 1,5 тис.

Крім того, для розмінування на особливо небезпечних ділянках у ДСНС також використовують роботів.

Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення:

  • знешкоджено понад 316 тис. вибухонебезпечних предметів;
  • знешкоджено понад 2 тис. 160 авіаційних бомб;
  • в результаті очищено понад 78 тис. га території.

Джерело: Deutsche Welle

Источник: Ракурс


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