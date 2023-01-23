Скільки часу потрібно для розмінування України, розповіли в ДСНС

Очищення України від вибухонебезпечних предметів може зайняти тривалий час, фото: «Слово і Діло»

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На очищення території України від вибухонебезпечних предметів може знадобитись понад 10 років.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, внаслідок російського вторгнення третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами

Основні напрямки, за якими працюють сапери — це Донеччина, Миколаївщина, Харківщина, Херсонська область, — наголосив він.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення рф у штаті ДСНС було близько 600 піротехніків. Зараз їх вже близько тисячі, а у 2023 році кількість фахівців планують збільшити до 1,5 тис.

Крім того, для розмінування на особливо небезпечних ділянках у ДСНС також використовують роботів.

Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення:

знешкоджено понад 316 тис. вибухонебезпечних предметів;

знешкоджено понад 2 тис. 160 авіаційних бомб;

в результаті очищено понад 78 тис. га території.

Джерело: Deutsche Welle