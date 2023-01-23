Скільки часу потрібно для розмінування України, розповіли в ДСНС

Скільки часу потрібно для розмінування України, розповіли в ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n179178-skilky-chasu-potribno-dlya-rozminuvannya-ukrayiny-rozpovily-v-dsns.htmlРакурс
На очищення території України від вибухонебезпечних предметів може знадобитись понад 10 років.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий, повідомляє Deutsche Welle.
За його словами, внаслідок російського вторгнення третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами
Основні напрямки, за якими працюють сапери — це Донеччина, Миколаївщина, Харківщина, Херсонська область, — наголосив він.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення рф у штаті ДСНС було близько 600 піротехніків. Зараз їх вже близько тисячі, а у 2023 році кількість фахівців планують збільшити до 1,5 тис.
Крім того, для розмінування на особливо небезпечних ділянках у ДСНС також використовують роботів.
Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення:
- знешкоджено понад 316 тис. вибухонебезпечних предметів;
- знешкоджено понад 2 тис. 160 авіаційних бомб;
- в результаті очищено понад 78 тис. га території.
Джерело: Deutsche Welle