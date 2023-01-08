Рашисти створили в Україні величезне мінне поле, фото: Unicef

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Ракурс

росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле площею 250 тис. кв м.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про це в інтерв’ю корейському агентству Yohnap.

Таким чином, розміри цього мінного поля за площею перевищують весь Корейський півострів (близько 221 тис. кв. км) та такі європейські країни як Румунія (близько 238 тис. кв. км) і Британія (близько 244 тис. кв. км).

Наразі це найбільше мінне поле у ​​світі, — зазначив він. — Це не тільки ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні перебої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей.

Цивільні українці страждають не лише від мін, що завдають невибіркової шкоди, наголошує Шмигаль.

Росія націлена на інфраструктуру в густонаселених районах, — зазначає прем'єр.

За Шмигаля, промислові комплекси, такі як хімічні та металургійні заводи, а також туристична інфраструктура були одними з цілей росіян.

Загалом за 2022 рік ВВП України впав на 30,4% порівняно з 2021 роком, а станом на початок червня 2022 року, за даними Світового банку, загальні економічні втрати склали 350 млрд дол. США.

Шмигаль прогнозує, що цього року загальні втрати від війни досягнуть 700 млрд дол.

Джерело: Yohnap